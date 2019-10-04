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12:18, 4 октября 2019 59
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В Клепиковском районе мужчина напал на собутыльника с перцовым баллончиком и украл у него 150 тысяч

В Клепиковском районе мужчина напал на собутыльника с перцовым баллончиком и украл у него 150 тысяч

В Клепиковском районе на улице мужчина напал на 60-летнего собутыльника и украл больше 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пожилой человек обратился в полицию и рассказал, что его на улице избил мужчина, с которым он только что познакомился. Злоумышленник обдал ему лицо едким газом, ударил, повалил на землю и украл из карманов всю наличность — 156 тысяч рублей.

Полицейские встретились с пострадавшим и выяснили, что мужчина продал приезжим лесные ягоды, которые собирал накануне. Радуясь удачной сделке, местный житель предложил незнакомцу выпить с ним. Во время распития мужчина похвастался продажей ягод. Когда бутылка закончилась, собутыльник напал на мужчину, избил его и отобрал деньги.

Пострадавший ничего не знал о пострадавшем кроме имени, а также вспомнил, что ранее слышал о мужчине, приехавшем в село и поселившемся у молодой местной жительницы. Также он вспомнил, что видел эту женщину вместе со злоумышленником на улице.

Оперативники нашли женщину и выяснили, что к ограблению причастен ее 32-летний сожитель.

Злоумышленника задержали на окраине села, где он собирался распивать спиртное, купленное на похищенные деньги.

Ранее мужчину уже судили за кражу и преступления, связанные с незаконным хранением оружия.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.


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