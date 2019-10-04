Сбербанк встретился со СМИ после возможной утечки данных клиентов

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В четверг, 3 октября,
На встрече присутствовали представители РИА Новости, ТАСС, «Интерфакса», RNS, «Коммерсанта» и газеты «Ведомости», новостного агентства Bloomberg и медиахолдинга РБК.
Журналистам рассказали о внутреннем расследовании на текущий момент, о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, о тех действиях, которые банк предпринял для устранения сложившейся ситуации.
«Мы благодарны представителям СМИ за понимание и объективное освещение вопросов, связанных с информационной безопасностью наших граждан. Сбербанк работает с правоохранительными органами и Центральным банком для скорейшего раскрытия преступления. Пользуясь случаем, напоминаем о правилах безопасности: сотрудники банков при общении с клиентом никогда не спрашивают ПИН-код, пароль из СМС и трехзначный код на оборотной стороне карты. Если вам такой вопрос зададут по телефону — знайте, вам звонит мошенник. Никогда и никому не сообщайте ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты», -прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.