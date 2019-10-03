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8:34, 3 октября 2019 96
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Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов

Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов

В минувшие выходные на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились сообщения о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков. Речь идет о клиентах Сбербанка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.

Позже на сайте Сбербанка появилась информация, что могла произойти утечка записей по кредитным картам.

«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в сообщении.

Организация начала проверку, идет служебное расследование.

Информация не позволит списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили в Сбербанке.


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