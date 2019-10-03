Сбербанк сообщил о возможной утечке данных клиентов

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В минувшие выходные на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились сообщения о продаже личных данных клиентов одного из крупнейших российских банков. Речь идет о клиентах Сбербанка, пишет «
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«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в сообщении.
Организация начала проверку, идет служебное расследование.
Информация не позволит списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили в Сбербанке.
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