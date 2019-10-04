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10:45, 4 октября 2019 80

Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Управляющая сети салонов оптики «Мой взгляд» Инна Фирсова рассказала рязанцам, как правильно носить очки.

«Если говорить о линзах, то бесспорным лидером в оптике является японская компания Nikon. За более чем сто лет своей работы на рынке она зарекомендовала себя, как фирма, сочетающая продуманный дизайн и передовые технологии, учитывающие все особенности человеческого зрения», — отметила она.

По словам Фирсовой, именно Nikon впервые стала выпускать асферическую линзу, которая дает носителю очков возможность видеть предметы без искажений и обеспечивает максимальную площадь обзора.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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