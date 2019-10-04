Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

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Управляющая сети салонов оптики «
«Если говорить о линзах, то бесспорным лидером в оптике является японская компания Nikon. За более чем сто лет своей работы на рынке она зарекомендовала себя, как фирма, сочетающая продуманный дизайн и передовые технологии, учитывающие все особенности человеческого зрения», — отметила она.
По словам Фирсовой, именно Nikon впервые стала выпускать асферическую линзу, которая дает носителю очков возможность видеть предметы без искажений и обеспечивает максимальную площадь обзора.
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