Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Очки уже давно являются важным аксессуаром для своего владельца.

Американский модельер Том Форд как-то сказал: «Очки — это самый быстрый и доступный способ подчеркнуть стиль, даже если одежда отличается простотой» .

Но даже самые стильные и хорошие очки могут доставить своему владельцу массу негативных эмоций, связанных с неправильно подобранными линзами и оправой, а также с небрежным отношением к очкам.

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Увидеть мир по-новому

«Если говорить о линзах, то бесспорным лидером в оптике является японская компания Nikon. За более чем сто лет своей работы на рынке она зарекомендовала себя, как фирма, сочетающая продуманный дизайн и передовые технологии, учитывающие все особенности человеческого зрения», — рассказала управляющая сети салонов оптики «Мой взгляд» Инна Фирсова.

По ее словам, именно Nikon впервые стала выпускать асферическую линзу, которая дает носителю очков возможность видеть предметы без искажений и обеспечивает максимальную площадь обзора. Это изобретение стало настоящим прорывом в оптике.

Также Nikon производит прогрессивные линзы, с помощью которых человек может видеть одинаково хорошо на разном расстоянии.

Для тех, кто много времени проводит за компьютером, советуют линзы с технологией «блю блокер», которые отсекает сине-фиолетовое излучение, идущее от монитора.

Благодаря этому у человека, работающего с утра до вечера за компьютером, нет ощущения «песка в глазах».

Для людей с астигматизмом разработаны линзы с повышенной четкостью, в которых человек видит изображение в натуральную величину.

Кроме того, Nikon создал специальные линзы для водителей, обеспечивающие четкий обзор даже в сумеречное время. Эта разработка также пригодится любителям охоты и рыбалки.

«В итоге за счет индивидуального подхода к клиенту при изготовлении и реализации линз создается более высокое качество жизни для тысяч людей, — пояснила Инна Фирсова. — Но даже приобретя линзы с превосходными оптическими характеристиками, можно свести на нет все их преимущества без должного ухода за очками».

Особенности ухода за очками

По словам специалиста, максимальный комфорт при использовании линз достигается благодаря различным видам покрытий для линз. Например, таких, как липофобное, которое не позволяет оставлять жирные следы на линзе. Или антистатическое — упрочняющее, защищающее от царапин, увеличивающее срок службы очков на несколько лет.

Чтобы не испытывать дискомфорта при эксплуатации очков и достичь желаемого эффекта, достаточно выполнять несколько несложных рекомендаций специалистов:

Очки должны сидеть плотно на переносице, а не на кончике носа, правильная посадка оправы обеспечивает четкую картинку и не дает глазам перенапрягаться, иначе зрение будет постепенно ухудшаться из-за неправильного расположения линз по отношению к глазу;

Если возникла необходимость на время снять и положить очки на стол или в футляр, то делать это нужно только линзами вверх. Это же правило действует, когда очки убирают в футляр. Рекомендуется выбирать твердый футляр с крышкой;

Очки — это не ободок, поэтому их нельзя носить на голове или часто поднимать на лоб. Иначе заушники быстро погнутся, а шурупы расшатаются, из-за чего нарушится расположения линз. Это может привести к переутомлению глаз;

Надевать/снимать очки следует двумя руками;

Не следует хранить очки в машине, ведь в теплое время года металлические и пластиковые поверхности, находящиеся под прямым воздействием солнечных лучей, могут нагреваться до 50-70 градусов, от чего линзы портятся;

Чтобы сделать ношение очков более комфортным, необходимо пользоваться специальными салфетками для протирки линз, сделанными из микрофибры;

Нельзя протирать очки посторонними предметами — платками или частями одежды. Существуют специальные салфетки, жидкости и спреи для очистки. Они хороши тем, что справляются с любыми загрязнениями, в том числе со следами рук и жирными пятнами, и обладают антистатическими свойствами, а спреи для зимнего ухода защищают линзы от запотевания.

Очистить оправы от посторонних частиц с помощью ультразвуковой ванночки можно в мастерских салонов оптики «Мой взгляд» на Первомайском проспекте и на улице Новоселов.

Также в салонах оптики и «Медицинском офтальмологическом центре Мой Взгляд» рязанцев ждет не только огромный выбор оправ, линз и аксессуаров к ним, но и уникальная возможность проверить зрение на современном оборудовании и получать консультацию высокопрофессиональных специалистов.