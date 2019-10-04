Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

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Очки уже давно являются важным аксессуаром для своего владельца.
Американский модельер Том Форд как-то сказал: «Очки — это самый быстрый и доступный способ подчеркнуть стиль, даже если одежда отличается простотой» .
Но даже самые стильные и хорошие очки могут доставить своему владельцу массу негативных эмоций, связанных с неправильно подобранными линзами и оправой, а также с небрежным отношением к очкам.
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.
Увидеть мир по-новому
«Если говорить о линзах, то бесспорным лидером в оптике является японская компания Nikon. За более чем сто лет своей работы на рынке она зарекомендовала себя, как фирма, сочетающая продуманный дизайн и передовые технологии, учитывающие все особенности человеческого зрения», — рассказала управляющая сети салонов оптики «Мой взгляд» Инна Фирсова.
По ее словам, именно Nikon впервые стала выпускать асферическую линзу, которая дает носителю очков возможность видеть предметы без искажений и обеспечивает максимальную площадь обзора. Это изобретение стало настоящим прорывом в оптике.
Также Nikon производит прогрессивные линзы, с помощью которых человек может видеть одинаково хорошо на разном расстоянии.
Для тех, кто много времени проводит за компьютером, советуют линзы с технологией «блю блокер», которые отсекает сине-фиолетовое излучение, идущее от монитора.
Благодаря этому у человека, работающего с утра до вечера за компьютером, нет ощущения «песка в глазах».
Для людей с астигматизмом разработаны линзы с повышенной четкостью, в которых человек видит изображение в натуральную величину.
Кроме того, Nikon создал специальные линзы для водителей, обеспечивающие четкий обзор даже в сумеречное время. Эта разработка также пригодится любителям охоты и рыбалки.
«В итоге за счет индивидуального подхода к клиенту при изготовлении и реализации линз создается более высокое качество жизни для тысяч людей, — пояснила Инна Фирсова. — Но даже приобретя линзы с превосходными оптическими характеристиками, можно свести на нет все их преимущества без должного ухода за очками».
Особенности ухода за очками
По словам специалиста, максимальный комфорт при использовании линз достигается благодаря различным видам покрытий для линз. Например, таких, как липофобное, которое не позволяет оставлять жирные следы на линзе. Или антистатическое — упрочняющее, защищающее от царапин, увеличивающее срок службы очков на несколько лет.
Чтобы не испытывать дискомфорта при эксплуатации очков и достичь желаемого эффекта, достаточно выполнять несколько несложных рекомендаций специалистов:
Очистить оправы от посторонних частиц с помощью ультразвуковой ванночки можно в мастерских салонов оптики «Мой взгляд» на Первомайском проспекте и на улице Новоселов.
Также в салонах оптики и «Медицинском офтальмологическом центре Мой Взгляд» рязанцев ждет не только огромный выбор оправ, линз и аксессуаров к ним, но и уникальная возможность проверить зрение на современном оборудовании и получать консультацию высокопрофессиональных специалистов.
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