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Под Рязанью обнаружили бешенство животных. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали в среду, 2 октября.
Очагом заболевания стал двор дома №18 на улице Барской в селе Бежтвино Рязанского района. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ограничительные меры продлятся до 2 декабря.
Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.