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13:55, 4 октября 2019 406
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На Северной окружной начали менять разделительное ограждение 1

На Северной окружной начали менять разделительное ограждение

Фото: Администрация Рязани

На Северной окружной начали менять разделительное тросовое ограждение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ограждение длиной около трех километров установили от путепровода Северного обхода до улицы Бирюзова для разделения транспортного потока.

После ДТП на участке повредились 680 метров тросов и 228 стоек.

Ремонт планируют выполнить до 11 октября. Стоимость работ составит 787 тысяч рублей. Все поврежденные элементы демонтируют и заменят на новые.

Движение по Северной окружной не будут закрывать из-за работ.


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