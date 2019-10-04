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Активисты ОНФ назвали яму на улице Тимакова самой большой в России. Об этом они рассказали в
«Эту яму можно измерять самими инспекторами! По крайней мере, один из них поместился в нее полностью», — говорится в посте.
По данным активистов, сейчас там начались дорожные работы.
Фото из сообщества
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.