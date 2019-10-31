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Фото: Pixabay.com
Зарезавший мальчика в детсаду сибиряк был пьян, Об этом
В четверг, 31 октября, мужчина проник в детсад Нарьян-Мара во время «тихого часа» и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок
Подозреваемого задержали на месте. Им оказался пьяный 36-летний местный житель.
Следователи завели уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении сотрудников детсада и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.