В Сибири мужчина проник в детсад и зарезал ребенка

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В четверг, 31 октября, в Сибири мужчина ворвался в детсад и зарезал ребенка. Это случай произошел в Нарьян-Маре, сообщает
Мужчина проник в детский сад «Сказка», который находится в доме № 7 на улице 60 лет СССР.
Шестилетний мальчик погиб на месте. Злоумышленника задержали.
Позже выяснилось, что мужчина был
Фото: Skazka48.ru
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