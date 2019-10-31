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16:05, 31 октября 2019 153
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В Сибири мужчина проник в детсад и зарезал ребенка

В Сибири мужчина проник в детсад и зарезал ребенка

В четверг, 31 октября, в Сибири мужчина ворвался в детсад и зарезал ребенка. Это случай произошел в Нарьян-Маре, сообщает 29.ru.

Мужчина проник в детский сад «Сказка», который находится в доме № 7 на улице 60 лет СССР.

Шестилетний мальчик погиб на месте. Злоумышленника задержали.

Позже выяснилось, что мужчина был пьян.

Фото: Skazka48.ru


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