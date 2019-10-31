В Рязани может появиться еще одно кладбище

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Администрация города ведет активную работу по резервированию и выделению земель для строительства новых кладбищ в черте Рязани. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В частности, речь идет о территории в районе поселка Стенькино.
Ежегодно на территории города предоставляется 2500 мест для захоронения.
В администрации считают, что проблемы местных кладбищ, возможности по захоронению на которых в ближайшие годы будут исчерпаны, решат строительством
Участок, где планируется возвести этот объект и объем предполагаемых инвестиций пока не определен.
На сегодняшний день в Рязани находятся 22 кладбища: «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Богородское-2», «Недостоевское», «Шереметьевское», «Божатковское», «Боголюбовское», «Канищевское», «Борковское», «Голенчинское», «Мервинское», «Никуличинское», «Дягилевское», «Храповское», «Солотчинское», «Скорбященское», «Хамбушево», «Лазаревское», «Немецкое» и Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В рязанской филармонии отметили лучших аграриев области
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.