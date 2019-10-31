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18:34, 31 октября 2019 179
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В Рязани может появиться еще одно кладбище

В Рязани может появиться еще одно кладбище

Администрация города ведет активную работу по резервированию и выделению земель для строительства новых кладбищ в черте Рязани. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

В частности, речь идет о территории в районе поселка Стенькино.

Ежегодно на территории города предоставляется 2500 мест для захоронения.

В администрации считают, что проблемы местных кладбищ, возможности по захоронению на которых в ближайшие годы будут исчерпаны, решат строительством крематория.

Участок, где планируется возвести этот объект и объем предполагаемых инвестиций пока не определен.

На сегодняшний день в Рязани находятся 22 кладбища: «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Богородское-2», «Недостоевское», «Шереметьевское», «Божатковское», «Боголюбовское», «Канищевское», «Борковское», «Голенчинское», «Мервинское», «Никуличинское», «Дягилевское», «Храповское», «Солотчинское», «Скорбященское», «Хамбушево», «Лазаревское», «Немецкое» и Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.


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