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Рязанское минприроды проверит воду в побелевшей реке Рака. Об этом представители ведомства сообщили журналисту RZN.info в среду, 30 октября.
О неестественном цвете воды рассказали подписчики одной из рязанских групп во «ВКонтакте». На одном из сделанных ими снимков видно мертвую рыбу. По словам автора фото, загрязнен участок реки между селом Болошнево и поселком Листвянка.
Отметим, что этим летом в реке дважды массово
Фото группы «
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