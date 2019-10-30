Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 30 октября 2019 196
 0    0

Рязанские антимонопольщики обязали оштрафовать РЖД на 30 тысяч рублей 1

Рязанские антимонопольщики обязали оштрафовать РЖД на 30 тысяч рублей

Рязанские антимонопольщики обязали оштрафовать РЖД из-за нарушения порядка подключения к электросетям жилого дома. Об этом сообщил сайт рязанского УФАС.

Согласно условиям договора, ОАО «РЖД» было обязано подключить жилой дом к электрическим сетям не позднее 1 мая 2018 года.

«На дату вынесения рязанским УФАС России постановления по делу (29.04.2019) энергопринимающие установки заявителя так и не были подключены к электрическим сетям», — отметили в сообщении.

Одновременно с постановлением РЖД выдали представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

Не согласившись с постановлением и представлением, ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области.

Рассмотрев заявление ОАО «РЖД», Арбитражный суд Рязанской области признал законным акты антимонопольного органа. РЖД обязали оплатить административный штраф в размере 300000 рублей.

Организация подключила жилой дом гражданина к электрическим сетям.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 538
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 186
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 967
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 943
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 687
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Форум