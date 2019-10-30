Рязанские антимонопольщики обязали оштрафовать РЖД на 30 тысяч рублей

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Рязанские антимонопольщики обязали оштрафовать РЖД из-за нарушения порядка подключения к электросетям жилого дома. Об этом сообщил
Согласно условиям договора, ОАО «РЖД» было обязано подключить жилой дом к электрическим сетям не позднее 1 мая 2018 года.
«На дату вынесения рязанским УФАС России постановления по делу (29.04.2019) энергопринимающие установки заявителя так и не были подключены к электрическим сетям», — отметили в сообщении.
Одновременно с постановлением РЖД выдали представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».
Не согласившись с постановлением и представлением, ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области.
Рассмотрев заявление ОАО «РЖД», Арбитражный суд Рязанской области признал законным акты антимонопольного органа. РЖД обязали оплатить административный штраф в размере 300000 рублей.
Организация подключила жилой дом гражданина к электрическим сетям.
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