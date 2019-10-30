На трассе под Рязанью появилась шумовая разметка

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На перекрестке между Полянами и поселком Варские появилась шумовая разметка. Об этом сообщил телеканал «
Отмечается, что подобные разметки устанавливают перед опасными участками дороги. Попадая на такую разметку, автомобиль начинает слегка трястись, «предупреждая» водителей об опасном участке.
В сюжете говорится, что не все автолюбители остались довольны разметкой.
Напомним, шумовую разметку
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