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21:05, 30 октября 2019 164
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На трассе под Рязанью появилась шумовая разметка

На трассе под Рязанью появилась шумовая разметка

На перекрестке между Полянами и поселком Варские появилась шумовая разметка. Об этом сообщил телеканал «Город».

Отмечается, что подобные разметки устанавливают перед опасными участками дороги. Попадая на такую разметку, автомобиль начинает слегка трястись, «предупреждая» водителей об опасном участке.

В сюжете говорится, что не все автолюбители остались довольны разметкой.

Напомним, шумовую разметку планируют установить на трассах в ряде городов России.


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