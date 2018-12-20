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8:26, 20 декабря 2018 1 057
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На российских дорогах появится шумовая разметка

На российских дорогах появится шумовая разметка

В следующем году на российских дорогах появится шумовая разметка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

На модернизированных дорогах автомобиль будет «встряхивать» при выезде на встречку.

Разметку планируют протестировать на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По словам некоторых экспертов, такие полосы не защитят водителей от лобовых столкновений. Специалисты отметили, что подобные разметки будут мало служить, а также указали на дефицит компаний, способных их создать.


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