В следующем году на российских дорогах появится шумовая разметка. Об этом пишут «
На модернизированных дорогах автомобиль будет «встряхивать» при выезде на встречку.
Разметку планируют протестировать на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
По словам некоторых экспертов, такие полосы не защитят водителей от лобовых столкновений. Специалисты отметили, что подобные разметки будут мало служить, а также указали на дефицит компаний, способных их создать.