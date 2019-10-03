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11:56, 3 октября 2019 118
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В Рязани рецидивист напал на учительницу

В Рязани рецидивист напал на учительницу

В Рязани 27-летний мужчина напал на учительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что злоумышленнику, которого ранее судили за разбой и грабеж, потребовались средства на алкоголь. Ночью он встретил на улице молодого человека, вышедшего в магазин за сигаретами, и потребовал денег. Рязанец попытался убежать, но подозреваемый догнал его и избил.

Рецидивист потребовал у своей жертвы отвести его домой, где есть деньги. Там он встретил 58-летнюю мать молодого человека, работавшую учителем. Угрожая расправой, мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и убежал.

Известно, что позже он продал украшение и потратил деньги на алкоголь.

По составленному фотороботу полицейские узнали ранее судимого подозреваемого. Его задержали и арестовали.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.


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