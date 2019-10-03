В Рязани рецидивист напал на учительницу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани 27-летний мужчина напал на учительницу. Об этом сообщила
Известно, что злоумышленнику, которого ранее судили за разбой и грабеж, потребовались средства на алкоголь. Ночью он встретил на улице молодого человека, вышедшего в магазин за сигаретами, и потребовал денег. Рязанец попытался убежать, но подозреваемый догнал его и избил.
Рецидивист потребовал у своей жертвы отвести его домой, где есть деньги. Там он встретил 58-летнюю мать молодого человека, работавшую учителем. Угрожая расправой, мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и убежал.
Известно, что позже он продал украшение и потратил деньги на алкоголь.
По составленному фотороботу полицейские узнали ранее судимого подозреваемого. Его задержали и арестовали.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа воронежской трассе «шестерка» врезалась в «Ниссан»
|
cледующая новость →В четверг автоинспекторы проверят тонировку у рязанских водителей
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.