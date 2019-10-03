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Фото: Pixabay.com
В Муроме заблокировали 12 сайтов по продаже дипломов. Об этом
Ресурсы за деньги предлагали дипломы, изготовленные как типографским способом, так и на бланках Гознака. Прокуратура подготовила 12 исков. Суд признал информацию на сайтах запрещенной.
Решения вступили в силу.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.