Рязанцам рассказали о пользе сайта «Госуслуги»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 3 октября, рязанские полицейские рассказали горожанам о пользе сайта «Госуслуги». Об этом сообщили на
Рязанцы узнали, что получать госуслуги через интернет намного удобнее и быстрее.
«Подать электронное обращение можно в любое время суток, праздничный и выходной день», — говорится в сообщении. Также оперативники рассказали, что через сайт можно оплатить госпошлину со скидкой 30%.
«Пользуясь порталом заявитель сам выбирает день и время, в которое ему удобно получить или заменить водительское удостоверение», — рассказали полицейские.
Сайт также позволяет оплатить госупошлину, без посещения кредитной организации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут водителей, проживающих рядом с домом, в котором убили ветерана и его супругу
|
cледующая новость →Бывший вице-мэр Рязани Пашкевич встретит Новый год в СИЗО
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.