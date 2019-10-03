Ректор МГИК приехал в Рязань, но не пришел на встречу со студентами филиала

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Ректор МГИК Арсений Миронов приехал в Рязань, но не пришел на встречу со студентами филиала. В четверг, 3 октября, руководство головного вуза провело рабочую встречу с директором рязанского института культуры.
На нее не пустили преподавателей вуза и представителей студенческого сообщества.
Студенты выпускных курсов изъявили желание встретиться с ректором лично и сообщили об этом его помощнику. В результате они провели в ожидании Миронова два с половиной часа, но он так и не пришел.
Вместо него беседу со студентами провели проректор по учебно-методической деятельности Михаил Стояновский и проректор по творческой и социально-воспитательной деятельности Михаил Гуров. Они ответили на вопросы учащихся и сообщили, что для их перевода в головной вуз есть две причины: предписания Рособрнадзора и неудовлетворительное состояние здания, в котором расположен рязанский институт культуры.
Стояновский отметил, что даже если вуз устранит нарушения, то средства на ремонт здания вряд ли удастся найти.
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