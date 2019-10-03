Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:18, 3 октября 2019 247
 0    0

Ректор МГИК приехал в Рязань, но не пришел на встречу со студентами филиала 1

Ректор МГИК приехал в Рязань, но не пришел на встречу со студентами филиала

Ректор МГИК Арсений Миронов приехал в Рязань, но не пришел на встречу со студентами филиала. В четверг, 3 октября, руководство головного вуза провело рабочую встречу с директором рязанского института культуры.

На нее не пустили преподавателей вуза и представителей студенческого сообщества.

Студенты выпускных курсов изъявили желание встретиться с ректором лично и сообщили об этом его помощнику. В результате они провели в ожидании Миронова два с половиной часа, но он так и не пришел.

Вместо него беседу со студентами провели проректор по учебно-методической деятельности Михаил Стояновский и проректор по творческой и социально-воспитательной деятельности Михаил Гуров. Они ответили на вопросы учащихся и сообщили, что для их перевода в головной вуз есть две причины: предписания Рособрнадзора и неудовлетворительное состояние здания, в котором расположен рязанский институт культуры.

Стояновский отметил, что даже если вуз устранит нарушения, то средства на ремонт здания вряд ли удастся найти.

Ранее руководство рязанского филиала института культуры опровергло информацию об аварийности здания.

Аккредитацию вуза приостановили.

Студентов намерены перевести в рязанские вузы.

Замначальника учебного управления заявила, что обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 291
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 348
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 505
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 660
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 080
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум