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Обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным. Об этом на встрече со студентами сообщила собеседница, представившаяся заместителем начальника учебного управления головного вуза. Диктофонная запись разговора имеется в распоряжении редакции
Из записи следует, что студенты пришли в комиссию по приему документов на
Замначальника учебного управления с уверенностью заявила, что рязанский филиал закроют.
«На моей памяти было восемь филиалов, я работаю 20 лет в вузе. Я прекрасно знаю, как они закрываются», — сказала она. — Есть лишение
Сотрудница МГИК предположила, что решение может быть связано с необходимостью многомиллионных вложений в рязанский филиал.
«Понимаете, 400 человек на вуз, на такое здание — это нерентабельно. Группы маленькие. Вы понимаете, если у нас по коридорам не пройдешь, у нас куча студентов, и группы от 20 человек. А заочников у нас 4500 студентов, в прошлом году было 5020 человек. Соответственно, большая часть — это заочники. У них группы по 25-30 человек. Это рентабельно. А здесь здание, персонал педагогический — содержать нерентабельно», — сказала собеседница.
«Когда минкультом выделялось много бюджетных мест, у нас их тоже было много, количество студентов было больше. За счет того, что в этом году актерское искусство, продюссерство и режиссура — по „нулям“. Нам тоже не дали бюджетных мест. И это увеличивает стоимость обучения. Мы тоже потеряли студентов. У вас, соответственно, то же самое. То есть если бы было много бюджетных мест, ваш филиал был бы рентабельным», — добавила она.
Стоит отметить, что на сайте министерства науки и образования России опубликован приказ №314 о выделении рязанскому филиалу МГИК 60-ти бюджетных мест на 2020-2021 учебный годы.
«Напоминаем, что официальных документов о ликвидации филиала до сих пор у нас нет. Также напоминаем, что здание не находится в
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