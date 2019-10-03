Обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным. Об этом на встрече со студентами сообщила собеседница, представившаяся заместителем начальника учебного управления головного вуза. Диктофонная запись разговора имеется в распоряжении редакции RZN.info .

Из записи следует, что студенты пришли в комиссию по приему документов на перевод в головной вуз и попытались узнать о судьбе филиала и их перспективах в Москве.

Замначальника учебного управления с уверенностью заявила, что рязанский филиал закроют.

«На моей памяти было восемь филиалов, я работаю 20 лет в вузе. Я прекрасно знаю, как они закрываются», — сказала она. — Есть лишение аккредитации , а есть приостановка. Ее могут возвратить. Но если есть решение совета о закрытии филиала, ее возвращать скорее всего не будут".

Сотрудница МГИК предположила, что решение может быть связано с необходимостью многомиллионных вложений в рязанский филиал.

«Понимаете, 400 человек на вуз, на такое здание — это нерентабельно. Группы маленькие. Вы понимаете, если у нас по коридорам не пройдешь, у нас куча студентов, и группы от 20 человек. А заочников у нас 4500 студентов, в прошлом году было 5020 человек. Соответственно, большая часть — это заочники. У них группы по 25-30 человек. Это рентабельно. А здесь здание, персонал педагогический — содержать нерентабельно», — сказала собеседница.

«Когда минкультом выделялось много бюджетных мест, у нас их тоже было много, количество студентов было больше. За счет того, что в этом году актерское искусство, продюссерство и режиссура — по „нулям“. Нам тоже не дали бюджетных мест. И это увеличивает стоимость обучения. Мы тоже потеряли студентов. У вас, соответственно, то же самое. То есть если бы было много бюджетных мест, ваш филиал был бы рентабельным», — добавила она.

Стоит отметить, что на сайте министерства науки и образования России опубликован приказ №314 о выделении рязанскому филиалу МГИК 60-ти бюджетных мест на 2020-2021 учебный годы.