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13:44, 3 октября 2019 289
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Обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным

Обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным

Обслуживание рязанского филиала МГИК оказалось нерентабельным. Об этом на встрече со студентами сообщила собеседница, представившаяся заместителем начальника учебного управления головного вуза. Диктофонная запись разговора имеется в распоряжении редакции RZN.info.

Из записи следует, что студенты пришли в комиссию по приему документов на перевод в головной вуз и попытались узнать о судьбе филиала и их перспективах в Москве.

Замначальника учебного управления с уверенностью заявила, что рязанский филиал закроют.

«На моей памяти было восемь филиалов, я работаю 20 лет в вузе. Я прекрасно знаю, как они закрываются», — сказала она. — Есть лишение аккредитации, а есть приостановка. Ее могут возвратить. Но если есть решение совета о закрытии филиала, ее возвращать скорее всего не будут".

Сотрудница МГИК предположила, что решение может быть связано с необходимостью многомиллионных вложений в рязанский филиал.

«Понимаете, 400 человек на вуз, на такое здание — это нерентабельно. Группы маленькие. Вы понимаете, если у нас по коридорам не пройдешь, у нас куча студентов, и группы от 20 человек. А заочников у нас 4500 студентов, в прошлом году было 5020 человек. Соответственно, большая часть — это заочники. У них группы по 25-30 человек. Это рентабельно. А здесь здание, персонал педагогический — содержать нерентабельно», — сказала собеседница.

«Когда минкультом выделялось много бюджетных мест, у нас их тоже было много, количество студентов было больше. За счет того, что в этом году актерское искусство, продюссерство и режиссура — по „нулям“. Нам тоже не дали бюджетных мест. И это увеличивает стоимость обучения. Мы тоже потеряли студентов. У вас, соответственно, то же самое. То есть если бы было много бюджетных мест, ваш филиал был бы рентабельным», — добавила она.

Стоит отметить, что на сайте министерства науки и образования России опубликован приказ №314 о выделении рязанскому филиалу МГИК 60-ти бюджетных мест на 2020-2021 учебный годы.

«Напоминаем, что официальных документов о ликвидации филиала до сих пор у нас нет. Также напоминаем, что здание не находится в аварийном состоянии. Со стороны представителей головного ВУЗа на протяжении последних недель оказывается неправомерное давление», — рассказали сотрудники рязанского филиала редакции RZN.info.


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