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На окраине Рязани обнаружили превышение уровня формальдегида в 1,2 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной с 30 сентября по 2 октября.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Справка
Формальдегид — бесцветный газ, обладающий резким запахом в больших концентрациях. Сильно раздражает глаза и дыхательные пути. Длительное воздействие может вызвать гиперчувствительность, при которой люди могут испытывать сильное вредное влияние с последующей реакцией на очень низком уровне. Оказывает общетоксическое действие, вызывает поражение центральной нервной системы, легких, печени, почек, органов зрения. Обладает раздражающим, аллергенным, мутагенным, канцерогенным действием. Содержится в выбросах производств химических, строительных материалов, линолеума, толя, рубероида, пергамина, пенопласта, минераловатных плит, синтетических жирных кислот и синтетических материалов.
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