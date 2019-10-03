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14:13, 3 октября 2019 65
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Двери Успенского собора во Владимире отреставрируют почти за два миллиона

Двери Успенского собора во Владимире отреставрируют почти за два миллиона

Двери Успенского собора во Владимире отреставрируют почти за два миллиона рублей. Работы начали в четверг, 3 октября. Их оплатит Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщает его сайт.

До конца года специалисты приведут в порядок пять дверей, четыре решетки и четыре крыльца. Их очистят и обработают специальным веществом. Разрушенные элементы заменят.

Фото с сайта Владимиро-Суздальского музея-заповедника


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