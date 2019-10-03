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Двери Успенского собора во Владимире отреставрируют почти за два миллиона рублей. Работы начали в четверг, 3 октября. Их оплатит Владимиро-Суздальский музей-заповедник,
До конца года специалисты приведут в порядок пять дверей, четыре решетки и четыре крыльца. Их очистят и обработают специальным веществом. Разрушенные элементы заменят.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.