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15:25, 29 октября 2019 96
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Отца заживо сгоревших в Шиловском районе детей арестовали

Отца заживо сгоревших в Шиловском районе детей арестовали

Фото: Издательство «Пресса»

Отца заживо сгоревших в Шиловском районе детей арестовали. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, ночью 27 октября в селе Сановка пьяный ранее судимый 33-летний мужчина оставил непотушенной сигарету, из-за чего начался пожар. В огне погибли трое его детей.

«По версии следствия, преступная небрежность подозреваемого стала причиной, вызвавшей пожар и повлекшей гибель малолетних детей», — уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Суд заключил мужчину под стражу из-за непогашенной судимости и «других данных, характеризующих личность подозреваемого».

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, в селе Сановка Шиловского района сгорел дом, в котором погибли две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому был 1 год 7 месяцев. Их родители успели спастись. Информацию о том, что они употребляли спиртное и наркотики, проверяют.


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