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Фото: Издательство «Пресса»
Отца заживо сгоревших в Шиловском районе детей арестовали. Об этом во вторник, 29 октября,
По данным следствия, ночью 27 октября в селе Сановка пьяный ранее судимый 33-летний мужчина оставил непотушенной сигарету, из-за чего начался пожар. В огне погибли трое его детей.
«По версии следствия, преступная небрежность подозреваемого стала причиной, вызвавшей пожар и повлекшей гибель малолетних детей», — уточнили в пресс-службе.
Следователи
Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, в селе Сановка Шиловского района сгорел дом, в котором
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