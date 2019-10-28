В двух селах Рязанского района ввели карантин по бешенству животных

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В селах Вышгород и Глебово Рязанского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства в понедельник, 28 октября.
Угрожающей зоной признали дворы дома №46 на улице Бутырки и № 93 на улице Центральной. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ограничительные меры продлятся до 21 декабря. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
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