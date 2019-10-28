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Следователи проверят информацию о рязанке, которая сломала позвоночник на физкультуре. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Инцидент произошел на прошлой неделе в селе Благие Александро-Невского района. В региональном минздраве
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.