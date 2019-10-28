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Рязань попала в топ-25 городов России для путешествий в 2020. Об этом сообщил «
В топ также попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль, Красноярск, Иркутск, Самара, Астрахань, Ульяновск, Краснодар, Владивосток, Ульяновск, Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск и Сергиев Посад.
За Санкт-Петербург голоса отдали 15% участников интернет-опроса, за Екатеринбург — 12%, за Казань и Сочи — по 9%, за Москву — 8%, за Калининград — 6%, за Нижний Новгород — 4%, за Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль — по 3,5%, за Красноярск, Иркутск, Самару и Севастополь — по 3%, за Астрахань, Владивосток, Краснодар, Рязань и Ульяновск — по 2%, за Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск, Сергиев Посад, Тверь и Вологду — по 1%.
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