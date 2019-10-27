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11:46, 27 октября 2019 105
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Рязанцы создали петицию против застройки Лесопарка

Рязанцы создали петицию против застройки Лесопарка

Рязанцы создали петицию против застройки Лесопарка на портале change.org. Обращение горожане адресовали чиновникам горадминистрации и депутатам гордумы.

«В начале июня проект строительства школы в Лесопарке обсуждался на публичных слушаниях. Подавляющее большинство пришедших высказались против данной идеи. Проект направили на доработку, но спустя четыре месяца к нему вернулись вновь, сообщив, что потенциальных нарушений градостроительного законодательства не выявлено», — говорится в тексте документа.

Напомним, ранее против строительства выступали в Лесопарке выступали активисты ОНФ.


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