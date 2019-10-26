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На третьем осеннем субботнике в Рязани убрали более 400 кубометров мусора. В нем поучаствовали более 1200 человек, сообщили на
На субботнике были мэр Елена Сорокина и ее замы Игорь Тишин, Надежда Штевнина и Сергей Савин. Рязанцы пообщались с главой администрации. Они спросили ее о благоустройстве дворов, ограничение движения машин по участку дороги, состояние дорожного полотна и проездов.
Бытовые отходы, листву и сухие ветки убрали в Хлебном сквере, Нижнем городском саду, зеленых зонах на улицах Черновицкой, Лагерной, Молодцова, Лыбедском бульваре, сквер на улице Пушкина, а также на улицах Ломоносова, Телевизионной, Гражданской, Высоковольтной, Трудовой.
Напомним, ранее на субботник
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