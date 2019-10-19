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17:17, 19 октября 2019 145
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Сорокина вновь вышла на общегородской субботник

Сорокина вновь вышла на общегородской субботник

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 19 октября, глава горадминистрации Елена Сорокина во второй раз вышла на общегородской субботник. Об этом сообщил сайт мэрии.

В уборке также поучаствовали заместители Сорокиной Владимир Бурмистров, Игорь Тишин, Надежда Штевнина и Сергей Савин.

Субботник прошел на 12 территориях: Торговый городок, Дубовая роща, Ильина дубрава, Парк Белякова, Сквер Космонавтов, Сквер Керамзавода, зеленые зоны на проезде Завражнова, улицах Гражданской, Высоковольтной, Березовой, Стройкова, 11-й Совхозный проезд, Тимуровцев и Советской Армии.

Всего с улиц города вывезли больше 200 кубометров мусора и около 100 кубометров древесных отходов. К работам привлекли 35 единиц техники.

Елена Сорокина пообщалась с жителями Советского и Октябрьского районов. Горожане высказались о состоянии дорог и внутридворовых проездов. Также жители обращались с жалобами на несанкционированную торговлю на зеленых зонах и продажу алкогольной продукции рядом с образовательными учреждениями. Рязанцы рассказали мэру о беспокойстве по поводу бродячих собак и загрязнения водоемов в городе. Помимо этого, жители города делились с Еленой Сорокиной своими идеями по благоустройству.

Следующий общегородской субботник пройдет 26 октября. К участию в работах по благоустройству и санитарной очистке пригласили все предприятия, организации, учреждения и население Рязани. Информацию о местах субботников разместят на сайте администрации города.

Напомним, на субботник также вышел Николай Любимов. На прошлой неделе Елена Сорокина также поучаствовала в уборке города.


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