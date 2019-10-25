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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пятницу, 25 октября, в Забайкалье военный застрелил семерых сослуживцев при смене караула. Еще двое получили травмы, сообщает «
Агентство со ссылкой на источник в оперативных службах уточняет, что этот случай произошел в поселке Горный Улетовского района. По предварительным данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Позже в Минобороны
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.