В Минобороны уточнили число погибших военных при стрельбе в Забайкалье

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В Минобороны уточнили
В пятницу, 25 октября, около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по сослуживцам. Он стрелял из табельного оружия.
Ранее сообщалось о
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