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9:17, 25 октября 2019 158
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В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп

В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп

В ночь на пятницу, 25 октября, в селе Ямбирно Шацкого района произошел пожар. Огонь уничтожил жилой дом и сарай, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, в доме обнаружили тело погибшего человека, его личность устанавливают.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в 1:52, на вызов выезжал один расчет.


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