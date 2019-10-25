В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп

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В ночь на пятницу, 25 октября, в селе Ямбирно Шацкого района произошел пожар. Огонь уничтожил жилой дом и сарай, сообщила
По информации ведомства, в доме обнаружили тело погибшего человека, его личность устанавливают.
Напомним, сигнал о возгорании поступил в 1:52, на вызов
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.