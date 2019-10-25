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8:41, 25 октября 2019 258
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В Шацком районе сгорел жилой дом, есть пострадавший

В Шацком районе сгорел жилой дом, есть пострадавший

Фото: Pixabay.com

В ночь с четверга на пятницу, 25 октября, произошел пожар в деревне Ямбирно Шацкого района. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил 1:52. Пожар начался в жилом доме размером пять на десять метров с металлической кровлей, также сгорел сарай.

По данным МЧС, пострадал один человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На вызов выезжали один расчет и три человека.


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