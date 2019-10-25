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В Рязани планируют купить 100 троллейбусов и 200 автобусов со скидкой 40%. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
По его словам, мэрия подала заявку через минтранс на участие в госпрограмме, которая позволит закупить технику через лизинговую компанию с такой скидкой.
В конкурсе поучаствует 20 регионов из ЦФО, однако победителями станут лишь три.
Михно отметил, что госпрограмма продлится до 2024 года.
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