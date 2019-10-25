В полиции рассказали подробности аварии с «ГАЗелью» и «Митсубиши» под Рязанью

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности аварии с «ГАЗелью» и Mitsubishi под Рязанью. ДТП
По предварительным данным, 21-летний москвич на Mitsubishi Outlander выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗель». От удара вторую машину отбросило на двигавшуюся в попутном направлении дорожно-разметочную машину.
За рулем «ГАЗели» был 52-летний житель Спасского района. Медики осмотрели его на месте.
Водителя кроссовера госпитализировали.
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