Под Рязанью лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и «Митсубиши»

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В пятницу, 25 октября, под Рязанью лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и кроссовер Mitsubishi. Видео опубликовали в группе «
Авария произошла на трассе М-5 неподалеку от поворота на Совхоз Рязанский.
Подробности ДТП появились
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.