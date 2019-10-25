RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2019 году передумали продолжать благоустройство площади Ленина. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил журналистам и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.
По его словам, работы на улице Кольцова в текущем году проводить не будут. Вместо площади Ленина намерены
В аналогичную сумму
Инспекция по охране ОКН
Напомним, планировалось, что благоустройство площади Ленина пройдет в три этапа.
В 2020 намерены
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНастоятель монастыря поговорил с рязанцами о гаджетах
|
cледующая новость →Число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» в Рязанской области увеличилось в полтора раза
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.