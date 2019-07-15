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Благоустройство площади Ленина продолжится осенью. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации.
Работы по реконструкции площади продолжатся на улицах Краснорядской и Кольцовой.
Улицы
Работы начнутся не раньше 20 августа, сразу после
Подрядчик обозначил сроки реставрации до 2020 года. Предположительно, работы завершатся раньше сроков.
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