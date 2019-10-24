Юрий Быков рассказал Ивану Урганту о новом фильме и отпуске в Италии

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Режиссер Юрий Быков стал гостем «Вечернего Урганта». Шоу с его участием показали по Первому каналу в среду, 23 октября.
Быков появился в студии после Стаса Пьехи и рассказал о своем новом фильме «Сторож», в котором сыграл главную роль. Ведущий отметил, что режиссеру легко было перевоплотиться в своего героя, так как в последнее время он сам ведет образ жизни затворника.
Также режиссер рассказал о своем отпуске в Италии.
Напомним, Юрий Быков уроженец Новомичуринска. Свой фильм «Сторож» он
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