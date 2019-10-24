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21:10, 24 октября 2019 125
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В Сасове начали рисовать граффити к 75-летию Великой Победы

В Сасове начали рисовать граффити к 75-летию Великой Победы

На стене гостиницы «Цна» в Сасове начали рисовать граффити к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили в группе местной администрации «ВКонтакте».

Отмечается, что работа по созданию изображения Героя Советского Союза Григория Тарана, имя которого носит Сасовское летное училище гражданской авиации, активно продвигается.

Напомним, местные жители выбрали этот вариант граффити голосованием.


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