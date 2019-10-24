В Рязани поймали 18-летнего закладчика-иностранца

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В Рязани сотрудники полиции и ФСБ задержали 18-летнего уроженца Средней Азии, который распространял в Рязани и области героин. Об этом сообщила
Известно, что несколько месяцев назад молодому человеку предложили переехать в Рязань и заняться «закладками». Здесь злоумышленник снял квартиру и начал изучать город.
Когда подозреваемый получил крупную партию героина, он расфасовал его по контейнерам и стал прятать в тайники. Для общения с сообщниками и покупателями он использовал зашифрованные каналы связи и псевдоним.
Закладчика задержали, когда он вышел на маршрут. У него обнаружили более 80 контейнеров с наркотиком общей массой около 60 граммов. В квартире молодого человека нашли еще более полутора кг героина.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК, по которой предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Полицейские устанавливают все звенья преступной цепи.
Напомним, ранее корреспондент RZN.info беседовала с молодыми заключенными рязанской колонии, осужденными за распространение наркотиков. Подробнее об этом можно прочитать
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