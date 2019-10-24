Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:55, 24 октября 2019 164
 0    0

Мальчику из Рязани за сутки собрали более 12 миллионов на лечение от рака

Мальчику из Рязани за сутки собрали более 12 миллионов на лечение от рака

Трехлетнему Алеше Кузнецову из Рязани за сутки собрали более 12 миллионов на лечение от рака. Благотворительный фонд помощи детям WorldVita и телеканал «РЕН ТВ» запустили ролик, в котором рассказали о болезни мальчика.

У ребенка диагностировали низкодифференцированную нейробластому четвертой стадии. После шести курсов химиотерапии и двух операций у мальчика появился шанс на полное выздоровление. Чтобы избежать рецидива заболевания, ему нужен курс препарата более чем за 16 миллионов рублей. До выхода роликов на федеральнмо канале семье помогли собрать четыре с половиной миллиона рублей.

За сутки на лечение ребенка перевели 12 миллионов 214 тысяч 142 рубля. Самое большое из поступивших единовременно пожертвований составило два с половиной миллиона рублей.

«Мы искренне благодарны Вам, что Вы поверили в нас и приняли участие в сборе! — обратились к благотворителям родители мальчика. — Благодаря Вам у Алеши появился шанс начать жить обычной жизнью!».

Фото с сайта благотворительного фонда


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 863
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 728
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 2
15:06, 22 октября 2019 1 602
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
13:20, 18 октября 2019 2 635
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:21, 22 октября 2019 1 919
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум