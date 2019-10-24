Мальчику из Рязани за сутки собрали более 12 миллионов на лечение от рака

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Трехлетнему
У ребенка диагностировали низкодифференцированную нейробластому четвертой стадии. После шести курсов химиотерапии и двух операций у мальчика появился шанс на полное выздоровление. Чтобы избежать рецидива заболевания, ему нужен курс препарата более чем за 16 миллионов рублей. До выхода роликов на федеральнмо канале семье помогли собрать четыре с половиной миллиона рублей.
За сутки на лечение ребенка перевели 12 миллионов 214 тысяч 142 рубля. Самое большое из поступивших единовременно пожертвований составило два с половиной миллиона рублей.
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