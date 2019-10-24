Лаборатория Vellcom group разработала асфальт, впитывающий воду

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Лаборатория Vellcom group разработала состав и ввела в производство дренирующий асфальтобетон. Это пористый материал, который обеспечивает быстрый отвод воды с поверхности дороги.
Отмечается, что изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может быть использовано для строительства, ремонта и капремонта дорожных покрытий, а также для устройства и ремонта слоев проезжей части мостов и путепроводов.
«Покрытие из дренирующего асфальтобетона дает меньше шума при движении транспортных средств, чем покрытие из плотного шероховатого асфальтобетона и хорошо сопротивляется колееобразованию, — рассказали специалисты. — Дренирующий асфальтобетон обладает хорошей видимостью в ночное время. На этом покрытии хорошо видна разметка. Несмотря на большую открытую пористость, дренирующий асфальтобетон достаточно водо- и морозостоек. По зарубежным данным, дренирующий асфальтобетон рассчитан на эксплуатацию в покрытии дороги в течение 15 лет».
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