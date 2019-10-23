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В Рязани нашли самый опасный «школьный маршрут». Активисты Общероссийского народного фронта считают, что наибольшую опасность для детей представляет дорога через заброшенные пустыри и стройплощадки в Семчине.
В ОНФ отмечают, что в Семчине активно покупают жилье семьи с детьми. При этом в районе нет ни одной школы, а разработку проектно-сметной документации для строительства детсада начали только в этом году.
«Расстояние до ближайших общеобразовательных учреждений составляет около двух километров», — уточнили активисты.
Жильцы 14-подъездного дома №23 по улице Княжое поле ходят в детский сад и школу искусств по полю и мимо заброшенных домов.
«Мы просто боимся тут ходить. Надеемся только на высшие силы. Нет ни освещения, ни нормальной дороги, — пожаловалась многодетная мать Анна Толкушкина. — Когда навстречу идет какая-то компания, пытаемся прятаться, потому что уже были случаи нападения».
Активисты ОНФ прошли по этому неосвещенному маршруту и наткнулись на несанкционированную свалку и стаи бродячих собак.
«Похожим образом выглядит и самая короткая дорога из микрорайона Семчино к ближайшей общеобразовательной школе №58. Тут школьникам приходится идти еще и мимо стройплощадки», — добавили в ОНФ.
В конце октября активисты составят топ-10 самых небезопасных для школьников маршрутов. Этот антирейтинг передадут в органы власти вместе с проектом дорожной карты по исправлению выявленных недостатков.
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