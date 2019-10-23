RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мэрия вернулась к строительству школы в Лесопарке. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.
По его словам на ближайшем градостроительном комитете гордумы депутаты рассмотрят вопрос об изменении Генплана в Лесопарке.
Ранее на стрельбище из лука и арбалета площадью 27 тысяч квадратных метров планировали построить школу на 1 100 мест по типовому проекту.
Вопрос обсуждали на публичных слушаниях, на которых рязанцы не поддержали проект. В итоге его отправили на доработку.
Теперь проект доработали и намерены внести изменения в Генплан: перевести участок из городских лесов в зону для строительства школы.
Напомним, ранее мэрия
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПобедителю конкурса пианистов в Рязани подарят цифровое фортепиано от «Ямахи»
|
cледующая новость →В Рязанской области предложили помиловать девушку, устроившую смертельное ДТП
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.