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17:05, 23 октября 2019 194
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Мэрия вернулась к строительству школы в Лесопарке

Мэрия вернулась к строительству школы в Лесопарке

Мэрия вернулась к строительству школы в Лесопарке. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.

По его словам на ближайшем градостроительном комитете гордумы депутаты рассмотрят вопрос об изменении Генплана в Лесопарке.

Ранее на стрельбище из лука и арбалета площадью 27 тысяч квадратных метров планировали построить школу на 1 100 мест по типовому проекту.

Вопрос обсуждали на публичных слушаниях, на которых рязанцы не поддержали проект. В итоге его отправили на доработку.

Теперь проект доработали и намерены внести изменения в Генплан: перевести участок из городских лесов в зону для строительства школы.

Напомним, ранее мэрия передумала строить школу в Кальном из-за непригодности участка.


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