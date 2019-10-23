Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:12, 23 октября 2019 186
 0    0

Бывший советник Карабасова вновь встретит Новый год в СИЗО

Бывший советник Карабасова вновь встретит Новый год в СИЗО

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Экс-советник рязанского мэра Александр Зайкин вновь встретит Новый год в СИЗО. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

В среду, 23 октября, подсудимому продлили меру пресечения на три месяца до 19 января.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Его арестовали 29 октября 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 615
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 413
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
13:20, 18 октября 2019 2 461
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 401
В центре Рязани произошел пожар
15:06, 22 октября 2019 1 394
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум