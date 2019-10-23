Бывший советник Карабасова вновь встретит Новый год в СИЗО

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Экс-советник рязанского мэра Александр Зайкин вновь встретит Новый год в СИЗО. Об этом сообщили в Мосгорсуде.
В среду, 23 октября, подсудимому продлили меру пресечения на три месяца до 19 января.
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Его
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.