Рязанок пригласили на кастинг в шоу стилиста Александра Рогова

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Рязанок пригласлиси на кастинг шоу стилиста Александра Рогова, информация об этом появилась на
В рамках программы ведущий отправится по крупным городам России. С помощью местных стилистов он подберет участнице шоу новый гардероб.
«Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу», — сообщил Рогов.
Чтобы стать героиней программы необхоимо написать по адресу
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