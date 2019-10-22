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Рязанский минтранс рассказал, когда устранят неровности на Солотчинском мосту. Информация появилась на странице у губернатора Николай Любимова «ВКонтакте».
В ведомстве отметили, что в настоящее время состояние моста «удовлетворительное».
«Основным недостатком является превышение нормативных показателей ровности покрытия проезжей части эстакадного участка моста. С 30 июля 2019 года работает комиссия по приемке моста в эксплуатацию, которая рассматривает в том числе, варианты устранения недостатков. В случае выполнения работ по устранению недостатков, данные работы будут выполняться за счет средств подрядной организации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подрядчик планирует завершить работы по устранению дефектов до конца года.
Ранее RZN.info разбирался, почему новое покрытие моста
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