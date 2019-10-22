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Рязань попала в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью. Рейтинг представил туристический портал
За Рязань голоса отдал голоса 1% участников интернет-опроса, какой город самый красивый и интересный для осенних путешествий на выходные.
В десятку попали Санкт-Петербург (26% голосов), Калининград (10%), Казань (8%), Нижний Новгород (8%), Москва (7%), Краснодар (6%), Владивосток (4%), Ростов-на-Дону (4%), Великий Новгород (3%) и Екатеринбург (3%). Также в топ-20 оказались Иркутск, Сочи, Ялта и Ярославль — по 2,5%, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь и Сергиев Посад — по 2%, Красноярск, который, как и Рязань набрал 1%.
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