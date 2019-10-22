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На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу. Об этом во вторник, 22 октября, на комитете гордумы сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.
По ее словам, контракт на разработку проектной документации расторгли.
«Чтобы построить эту школу необходимо заключить в трубу ручей Быстрец и вынести канализационный коллектор. По самым скромным подсчетам это обойдется в 260 млн рублей. При этом гарантий, что школа на участке будет безопасной — нет», — заявила Сорокина. По ее словам, сейчас ведутся дополнительные изыскательные работы.
Новую школу намерены построить в другом месте, максимально приближенном к предыдущему.
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